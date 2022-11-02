Фото: МЧС по Пермскому краю.

В краевом МЧС привели статистику утонувших в летнем купальном сезоне с июня по август 2022 года на водных объектах региона.

Летом 2022 года в Пермском крае произошло 53 происшествия на воде, в которых утонули 55 человека. Удалось спасти шесть человек. Для сравнения, в 2021 году число утонувших составило 67 человек в зафиксированных 73 случаях.

Подавляющее число утонувших в водоемах региона составили мужчины, включая трудоспособный возраст от 26 до 45 лет - 18 человек, от 46 до 65 лет - 15 человек. Женщины оказались более внимательными при отдыхе у воды – утонули два человека.

По сравнению с 2021 годом резко возросло число утонувших среди детей. Рост составил 57%. Если в прошлом году утонули семь детей, то 2022 году – уже 11 детей. Преобладающее число погибших составили мальчики – семь человек (двое – в возрасте 8 лет, по одному - 3 года, 9, 12, 15 и 16 лет). Среди утонувших четыре девочки – две в возрасте 12 лет, а также 14 лет и 15 лет.

Самыми опасными для отдыха детей стали водоемы Пермского округа – три утонувших; Перми, Гайнского и Чусовского округов – по два случая гибели.

Главными причинами гибели детей в водоемах Пермского края летом 2022 года стали: отсутствие должного контроля со стороны взрослых и купание в необорудованных и опасных для купания местах – 8 детей (72,7%); несчастный случай – 2 ребенка (18,2%); неизвестные обстоятельства – 1 ребенок (9,1%).

Среди взрослых чаще всего к жертвам на воде привели несчастные случаи – 19 человек (43,2%), а также купание в опасных и необорудованных местах - 17 человек (38,7%), из которых 15 - в состоянии алкогольного опьянения.

В МЧС по Пермскому краю, призывают жителей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе у воды, следить за своими детьми и знать где они находятся, когда остаются одни.

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