В Пермском крае ищут счастливчика, выигравшего в лотерею более 2 миллионов рублей

Победитель за выигрышем еще не обращался. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Мы можем только догадываться, какие испытывает чувства житель (а может, и жительница!) Пермского края, которому во весь рот улыбнулась госпожа Удача. Купив билет «Спортлото» за 60 рублей, он получил выигрыш в размере 2 255 652 рубля. Как сообщили в пресс-службе «Столото» победитель за выигрышем пока не обращался – видимо, приходит в чувства от бурной радости.

Уточним, житель Пермского края стал победителем государственной лотереи «5 из 36». Согласно правил, приз выигрывает тот, кто угадает все числа в первом поле билета и не угадает число во втором. У счастливчика выпало в первом ряду 6, 26,33, 11 и 31, а во втором не выпала цифра 2. Вот такая арифметика!

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