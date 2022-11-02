В Пермском крае 2 ноября устроят массовый взрыв на карьере

Фото: Еддс Александровский-Мо/ВКонтакте

Массовый взрыв на месторождениях в Александровском округе будут производить в производственных целях сотрудники филиала «Луньевского каменного карьера» предприятия «Западуралнеруд». Жителей об этом проинформировали заранее, чтобы исключить панику.

- Взрывные работы запланированы на 2 ноября с 14 до 18 часов, - сообщили в ЕДДС округа.

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