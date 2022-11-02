В Пермском крае 2 ноября устроят массовый взрыв на карьере

Фото: Еддс Александровский-Мо/ВКонтакте
Массовый взрыв на месторождениях в Александровском округе будут производить в производственных целях сотрудники филиала «Луньевского каменного карьера» предприятия «Западуралнеруд». Жителей об этом проинформировали заранее, чтобы исключить панику.
- Взрывные работы запланированы на 2 ноября с 14 до 18 часов, - сообщили в ЕДДС округа.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru