Бывшие пермские чиновники уволились с руководящих постов в департаментах Минэка РФ

Алексей Григорьев работал в минэкономразвития Российской Федерации с 2020 года. Фото: photo69.ru

Бывший заместитель главы краевой администрации Алексей Григорьев и бывший первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Александр Маслов уволились с руководящих постов в Министерстве экономразвития РФ. Маслов руководил департаментом цифровой трансформации, Григорьев - департаментом стратегического планирования и мониторинга федерального министерства. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

При этом Александр Маслов продолжает трудиться в ведомстве в должности советника, а Алексей Григорьев ушел на вольные хлеба. Как сообщил источник издания, кадровые перестановки связаны с личными обстоятельствами чиновников.

Уточним, пермяки работали минэкономразвития Российской Федерации с 2020 года.

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