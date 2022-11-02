Вечером 1 ноября по центру Перми летала сова

Фото: паблика «Мой город – Пермь!»/ВКонтакте

Совами пермяков не удивишь. Тем не менее, каждая встреча с этой птицей вызывает восторг. В этот раз фото ночной гостьи сделали очевидцы на бульваре Советской Армии. Птица в одиночестве сидела на дереве.

Подписчики паблика «Мой город – Пермь!» ВКонтакте долго рассуждали, как птица оказалась в городе, залитом огнями уличных фонарей. В том числе была выдвинута версия, что она улетела из зоопарка. Правда, ее потом быстро развенчали: осенью и в начале зимы, вплоть до нового года, совы часто залетают в города в поисках пропитания. Чаще всего это самки и молодые особи.

Ранее мы писали, что в поисках еды в город пришла лиса. Рыжая плутовка охотилась за крысой на Компросе.

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