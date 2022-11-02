С 4 ноября в микрорайоне Садовый Перми изменится движение 4 автобусов

Из-за строительства развязки на улице Старцева изменится движение 4 автобусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 4 ноября в микрорайоне Садовый временно изменится движение четырех автобусных маршрутов - №33, 55, 69 и 70. Как рассказали в гортрансе, нововведения связаны со строительством развязки на улице Старцева, которое ведет Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края.

А сейчас расскажем подробнее, как будут ходить автобусы: в обоих направлениях они будут следовать по дублеру улицы Старцева, улицам Пушкарской и Юрша со всеми остановками на пути следования. С 4 ноября на Пушкарской появятся дополнительные временные остановочные пункты - в районе перекрестка с улицей Звонарёва, а также у дома №140 (в направлении центра города).

На улице Старцева дополнительные остановочные пункты будут обустроены около трамвайной остановки «ВРЗ» (в направлении из центра города) и напротив дома по улице Старцева, 13.

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