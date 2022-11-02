2 ноября в Перми простятся с погибшим в спецоперации на Украине Арсением Бессоновым

Сегодня в последний путь проводят Арсения Бессонова, погибшего в СВО. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Арсений Бессонов родился и вырос с Перми. Здесь окончил школу и получил высшее образование – учился в политехе. Молодой мужчина погиб во время военной спецоперации, защищая интересы России и жителей Донбасса. Ему было всего 26 лет.

По информации сообщества «Сила в братстве -59» - ветераны Пермского края» (ВКонтакте), у бойца мало родных, только отец и сестра. Поэтому провожать Арсения в последний путь по просьбе сотрудников военкомата по Свердловскому и Ленинскому району города Перми придут и ветераны боевых действий и военной службы.

Прощание с бойцом состоится сегодня, 2 ноября, в Доме офицеров Пермского гарнизона. Начало в 11 часов.

Редакция «Комсомолки» выражает глубокие соболезнования родным и близким Арсения.

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