Фото: Яндекс Пробки.

С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 2 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженных участках в Мотовилихинском районе: на улицах Мостовой и Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Фокинской.

Плотное движение транспорта в этот час наблюдается:

- на повороте с ш. Космонавтов на ул. Малкова

- на Стахановском кольце от ул. Стахановской к ул. Мира

- на перекрестке ул. Леонова и ул. Промышленной

- на развязке ш. Космонавтов в районе ТЦ «Кольцо»

- на ул. Чкалова от Комсомольского пр. до ул. Куйбышева

- на ул. Якутской при подъезде к кольцу в Сосновом бору

Общественный транспорт города движется по расписанию.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 1 балл.

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