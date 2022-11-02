Фото: Яндекс Пробки.
С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 2 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженных участках в Мотовилихинском районе: на улицах Мостовой и Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Фокинской.
Плотное движение транспорта в этот час наблюдается:
- на повороте с ш. Космонавтов на ул. Малкова
- на Стахановском кольце от ул. Стахановской к ул. Мира
- на перекрестке ул. Леонова и ул. Промышленной
- на развязке ш. Космонавтов в районе ТЦ «Кольцо»
- на ул. Чкалова от Комсомольского пр. до ул. Куйбышева
- на ул. Якутской при подъезде к кольцу в Сосновом бору
Общественный транспорт города движется по расписанию.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 1 балл.
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