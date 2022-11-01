2 ноября в Перми на перекрестке Сибирской и Краснова отключат светофор

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Завтра, 2 ноября, в Перми на перекрестке улиц Сибирская и Краснова отключат светофор. Он не будет работать с 8 до 19 часов.

Как пояснили в краевой Госавтоинспекции, причина отключения – профилактические работы.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть более внимательным на вышеуказанном участке дороги: снижать скорость и соблюдать ПДД.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru