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НовостиОбщество1 ноября 2022 17:20

2 ноября в Перми на перекрестке Сибирской и Краснова отключат светофор

Причина – профилактические работы
Екатерина Яганова
Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Завтра, 2 ноября, в Перми на перекрестке улиц Сибирская и Краснова отключат светофор. Он не будет работать с 8 до 19 часов.

Как пояснили в краевой Госавтоинспекции, причина отключения – профилактические работы.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть более внимательным на вышеуказанном участке дороги: снижать скорость и соблюдать ПДД.

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