2 ноября в Перми на перекрестке Сибирской и Краснова отключат светофор

Фото: Госавтоинспекция Прикамья
Завтра, 2 ноября, в Перми на перекрестке улиц Сибирская и Краснова отключат светофор. Он не будет работать с 8 до 19 часов.
Как пояснили в краевой Госавтоинспекции, причина отключения – профилактические работы.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть более внимательным на вышеуказанном участке дороги: снижать скорость и соблюдать ПДД.
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