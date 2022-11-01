Пермским депутатам предлагают запретить вести корпоративную переписку в зарубежных мессенджерах

Фото: из архива "КП"
Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских рассказал на рабочем совещании о реализации импортозамещения в Пермском крае. Так, создается единый почтовый домен для органов власти.
- Использовать почтовые сервисы, чей хостинг размещен в зарубежных странах нельзя. Аналогичный запрет в скором времени могут ввести и в отношении мессенджеров. Сейчас этот вопрос прорабатывается на уровне Российской Федерации, - сообщил Шиловских.
Как уточнили в пресс-службе краевого Заксобрания, возможные ограничения в мессенджерах коснутся корпоративной переписки госслужащих.
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