Пермяк задушил любовницу во время секса

Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия разыгралась в ночь на 21 декабря 2021 года. В тот день 56-летний житель Перми засиделся за бутылочкой со своей 42-летней знакомой. Алкогольные пары ударили и в голову, и нижерасположенные органы. Приятный вечер пара решила продолжить в постели. В порыве страсти мужчина, видимо, насмотревшись порнофильмов, сдавил горло женщины. И удерживал руки в таком положении так долго, что та скончалась прямо на любовном ложе.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю, суд признал 56-летнего мужчину виновным. За убийство знакомой ему предстоит провести в исправительной колонии строгого режима 9 лет.

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