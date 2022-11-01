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НовостиОбщество1 ноября 2022 13:23

В Перми автобус №15 изменил маршрут из-за работников промышленных заводов

Чтобы сократить время в пути
Екатерина Яганова
Автобус №15 ускорится, чтобы быстрее доставлять пассажиров в нужное место.

Автобус №15 ускорится, чтобы быстрее доставлять пассажиров в нужное место.

В работе пермских городских автобусов вновь перемены. И все, как говорится, в лучшую сторону. Так, у автобуса №15 изменилось расписание движения в течение всего дня. Как пояснили в гортрансе, это сделано, чтобы сократить время в пути для пассажиров, а также синхронизировать рейсы со сменами на крупных промышленных предприятиях.

Изменения коснулись и автобусного маршрута №29. Так, на более позднее время сдвинули отправление последних рейсов от остановки «Улица милиционера Власова»: в будни автобус будет отправляться вместо 21.50 в 22.18, в выходные – не в 22.04, а в 22.10.

Изменения, как пояснили в ведомстве, вводятся по просьбам пассажиров.

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