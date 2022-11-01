В Перми подошел к концу сезон электросамокатов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми завершился сезон проката электросамокатов. Об этом сообщил сервис аренды Whoosh.

За полгода пермяки проехали на электросамокатах в общей сложности почти 4,5 млн километров. По сравнению с прошлым годом общая протяженность поездок выросла в 4 раза, а количество пользователей — в 2,5.

«Сезон самокатов в Перми завершился — кикшеринг Whoosh ушел на зимние каникулы. Прошедший сезон показал, что кикшеринг стал новым городским транспортом в Перми. Благодаря развитию велосипедной инфраструктуры перемещение по городу на самокате становится все удобнее», — отметили в компании.

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