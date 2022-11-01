Пермский врач пробежала за сутки почти 227 километров

Елена Скробко. Фото: министерство здравоохранения Пермского края/ВКонтакте

Врач-трансфузиолог Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова, Елена Скробко приняла участие в соревнованиях по суточному бегу. Они проходили в Череповце на стадионе «Металлург».

В гонке участвовали 26 ультрамарафонцев из 14 регионов страны. Пермский врач стала лучшей среди женщин с результатом 226,8 километра за 24 часа, выполнив норматив мастера спорта. Примечательно, что в прошлом году Елена также показала лучший результат в этих соревнованиях – пробежала 214 километров.

Елена – врач-трансфузиолог. Она отвечает за обеспечение медучреждения донорской кровью, чтобы та была совместима с пациентом и не вызывала осложнений во время операций. Имея 16-летний профессиональный стаж, Скробко оказывает медпомощь оперируемым на сердце и сосудах в ФЦССХ с момента его открытия. Одним из ее увлечений вне работы является бег.

Елена рассказала, что натренированность увеличивается с каждым годом: она много тренируется и теперь легко переносит большой объем нагрузок.

– В этом году я уже не чувствую сильной усталости после двух тренировок в день, как это было в 21-м. А бегала я каждый день в общей сложности от 2,5 до 4 часов, преодолевая от 24 до 40 километров, – рассказала бегунья. – Тренировалась даже после суточной смены. Много бегала в отпуске, в том числе в горной местности и в жаркую погоду. В августе я пробежала 645 км – это мой рекорд за месяц. Вообще, перед забегами такого уровня нужно быть морально готовым к тому, что придется пострадать для результата.

В этом году Кубок России проводился в Череповце. На небе мрачные тучи, температура воздуха днем +12, ночью всего +5. На 8-м часу забега пошел дождь, и Елена подумала: «Ну все, это конец: мокрые насквозь кроссовки, лужи на дорожках. Но никто не сбавил темп».

Сначала пермячка поставила цель выполнить мастера спорта (215 км), а потом – побороться за первое место.

– Я бежала практически без остановок. Буквально за мной бежала одна из соперниц, мастер спорта международного класса с рекордом 230 км. Если бы я решила передохнуть, то она бы обогнала, а этого нельзя было допустить. Бежали мы на стадионе по кругу 400 метров. Каждые четыре часа нас разворачивали по часовой и против часовой стрелки. Я набегала 567 кругов. Ближе к финишу бежать становится очень тяжело, перестаешь ориентироваться во времени и километраже.

Во время забега пермячку поддерживал тренер Артем Сыстеров, чемпион России в суточном беге. Например, он давал задание пробежать какое-то определенное количество кругов, чтобы потом пройти один круг пешком.

Всем, кто хочет начать бегать, но все откладывает, Елена рекомендует просто взять и побежать. В любую погоду и на любое время.

Редакция «Комсомолки» поздравляет Елену с заслуженной победой!

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