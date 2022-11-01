Первая декада ноября в Пермском крае будет теплее нормы

Зима все ближе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики предупредили: аномально теплого ноября не будет, несмотря на относительно комфортное (на 3 градуса выше нормы) начало месяца. Согласно прогнозам, опубликованным в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края», вторая декада будет похожа на прошлогоднюю, а в третью ожидается существенное похолодание.

В первые три дня месяца на юге пройдут сильные дожди, которые будут сменяться снегом. В вышеуказанных районах, а также на крайнем востоке осадков может выпасть до 25 мм, в Перми – до 15 мм. Небо прояснится к 5-7 ноября, но существенных похолоданий не предвидится: температура чуть ниже 0 градусов, лишь на севере и востоке ночью до -5…-8.

Морозы до -7…-12 ожидаются 10 ноября. Также синоптики прогнозируют, что в конце первой декады снежный покров уже не растает.

Во второй декаде осадки ожидаются около нормы – зимушка на подходе! Морозы станут ощутимее - от -4 до -6 градусов.

В третью декаду ноября температурных сюрпризов не ожидается – все в пределах нормы, но морозы будут крепчать – это факт. Чаще будут идти и снегопады.

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