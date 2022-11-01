Платите онлайн со SberPay картами любых платежных систем

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Сбер продолжает развитие сервиса онлайн-оплаты покупок через SberPay и многие пользователи уже оценили удобство и безопасность расчетов. Количество платежей по SberPay с начала 2022 года выросло в три раза. В сентябре в Пермском крае более 12% всех онлайн покупок проходит именно через SberPay и данная цифра продолжает расти каждый месяц.

SberPay – вариант оплаты товаров или услуг на сайте клиента (в мобильном приложении) с переадресацией в Сбербанк Онлайн. При оплате не нужно заводить данные карты, операция подтверждается в Сбербанк Онлайн и этого достаточно. Благодаря этому сервису покупать онлайн стало гораздо удобнее, быстрее и безопаснее.

Такие известные клиенты как Wildberries, Перекресток, Спортмастер, ВкусВилл, СберМаркет, СберМегаМаркет, Пермэнергосбыт, Дом.ру и другие уже давно и очень активно используют SberPay для оплаты на сайте (в мобильном приложении).

На сегодняшний день услуга доступна для подключения и небольшим компаниям. Главное условие для подключения - наличие собственного сайта или мобильного приложения. Выгода очевидна – покупатели выбирают самый быстрый вариант оплаты - через SberPay и оплата проходит за считанные секунды.

Мы спросили нашего клиента - Антипкина Алексея Александровича, директора известного мебельного магазина города Перми «ДомаДом», на сайте магазина с августа этого года доступна оплата через SberPay, как он оценивает результаты подключения услуги SberPay на своем сайте?

«Я вижу, что покупатели сегодня активно пользуются заказом мебели через интернет «не выходя из дома», за последний год количество интернет-заказов выросло в 2,5 раза. – Рассказывает Алексей Антипкин. - При этом обязательное условие для оформления заказа – полная или частичная оплата на сайте. Многие клиенты раньше «застревали» на шаге заведения данных банковской карты и могли уже не вернуться. С появлением сервиса оплаты SberPay оплата на сайте стала проще, за первый месяц оплатой через SberPayуже воспользовались более 30 покупателей (это 14% всех оплат на сайте). «Быстрая оплата» позволяет нам довести заказ до конца и повышает удовлетворенность покупателей от обслуживания».

Если Вы, прочитав эту статью, еще не разобрались, о чем идет речь - будьте внимательны при оформлении заказа на сайтах(или мобильных приложениях)- ищите зеленую кнопку SberPay для оплаты заказа, подтверждайте операцию в приложении Сбербанк Онлайн и радуйтесь сэкономленному времени.

Преимущества сервиса оплаты SberPay для покупателей:

- БЕЗОПАСНО. Покупки оплачиваются через СберБанк Онлайн. SberPay не передаёт ваши данные сторонним сервисам.

- БЫСТРО. Для покупок в интернете не нужно держать карту под рукой и вводить её данные.

- ДОСТУПНО. Если у Вас есть мобильное приложение Сбербанк Онлайн и карта Сбера, то вы уже готовы пользоваться SberPay .

А для подключения сервиса оплаты SberPayна сайте (в мобильном приложении) продавца - руководитель организации может оставить заявку в СБЕР Бизнес (раздел Торговый эквайринг) или обратится к персональному менеджеру в Сбербанке (контакты есть на главной странице СБЕР Бизнес).