В Прикамье 9 из 10 сделок с недвижимостью проводятся с помощью сервиса безопасных расчетов от Сбера

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Сбербанк опубликовал статистику по сделкам с недвижимостью, осуществленных в Пермском крае с использованием "Сервиса безопасных расчетов" Домклик.

Так с начала 2022 года около 95% сделок были совершены через сервис. Например, в третьем квартале жители Перми и Пермского края совершили более 4 тыс. операций с недвижимостью при помощи Домклик.

Особенность сервиса безопасных расчетов в том, что подключить его можно как к ипотечной сделке, так и к сделке, в которой клиенты покупают жилье за собственные деньги без использования кредитных средств банка. Более того, для оформления сделки без ипотеки клиент может записаться в отделение банка онлайн. Для этого нужно зайти в раздел "Сделка за свои средства" в личном кабинете Домклик и выбрать подходящий офис, дату и время.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк

«На сегодняшний день мы отмечаем, что большинство клиентов Сбера в Пермском крае выбирает Домклик при совершении сделок с недвижимостью. Это обусловлено тем, что сервис обеспечивает не только безопасность расчетов для всех участников сделки, но и их скорость. Кроме того, он позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка.»