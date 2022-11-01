В Перми часть платных парковок перестанет работать до лета 2023 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Перми с 4 ноября закрываются платные парковки на участках двух улиц. Как сообщили в горадминистрации, они не будут работать на время капитального ремонта улиц Сибирской и Петропавловской.

Так, до 10 июня 2023 года будет запрещено ставить машины на парковке по улице Петропавловской от улицы Попова до Комсомольского проспекта.

Кроме того, до 31 августа следующего года размещение транспортных средств запретят по улице Сибирской на участке от Монастырской до Пермской.

Ранее мы сообщали о появлении в городе четырех плоскостных парковок, где час стоянки стоит 20 рублей, но только в течение 6 часов, а сверх того — бесплатно. Однако в первый же день работы на одной из таких парковок по улице Попова были украдены информационные знаки.

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