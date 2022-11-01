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НовостиОбщество1 ноября 2022 10:38

Пермякам покажут уникальные картины Елены Кутузовой, выполненные в технике «двойного изображения»

Выставка откроется в кинотеатре «Премьер»
Екатерина Яганова
"Питер-Москва 2" Фото: Alpert Gallery

"Питер-Москва 2" Фото: Alpert Gallery

Персональная выставка Елены Кутузовой откроется 10 ноября и продлится месяц. В стенах пермского кинотеатра «Премьер» ценители художественного искусства смогут полюбоваться уникальными картинами, созданными в инновационной технике «двойного изображения», которая позволяет на одном холсте сделать видимым два слоя и рассказать сразу две истории.

Первый слой заметен при обычном освещении, а второй – прозрачный с добавлением люминофоров – проявляется только при ультрафиолетовом освещении. Кстати, ультрафиолетовые лучи, необходимые для просмотра картин, при чередовании с обычным светом, способствуют выработке серотонина или гормона радости, а также укрепляют иммунитет.

- Я долго искала свое место в искусстве, мне не хотелось никому подражать, - призналась Елена Кутузова. - Мои многолетние эксперименты с использованием люминофоров в живописи привели к созданию нового, двухслойного, формата ее восприятия.

Идея создать серию работ «Города» была задумана много лет назад, когда художница поняла, что приезжая в Венецию, она видит кусочек Санкт-Петербурга, а в Праге не отпускает ощущение Калининграда.

Уточним: выставка продлится по 10 декабря. Вход бесплатный.

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