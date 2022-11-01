В филиале «Азот» на производстве аммиака внедрено новое оборудование

На производстве аммиака филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» реализован масштабный проект по модернизации отделения синтеза аммиака — внедрена система осушки синтез-газа. Объем инвестиций составил 153 млн рублей.

Система представляет собой установку, которая интегрирована в технологическую схему турбокомпрессора синтез-газа агрегата №1 производства аммиака. Ее задача — осушать газ от влаги и других примесей. Установка подключена к общей системе управления технологическим процессом, что дает возможность операторам контролировать ее параметры в онлайн-режиме.

Сергей Акимов, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- Работает система осушки синтез-газа по принципу: в газ впрыскивается жидкий аммиак, который поглощает микроскопическую влагу. На дальнейшие стадии производства газ поступает осушенным. Это особенно важно для катализатора колонны синтеза аммиака, который не допускает контакта с водой. А значит, чем меньше содержание воды в газе, тем дольше прослужит катализатор, - сказал Сергей Акимов.

Новое оборудование установлено во время остановочного ремонта агрегата аммиака №1. С внедрением системы осушки изменилась схема синтеза аммиака — из процесса исключили конденсационную колонну поз. 605, которая раньше очищала газ от влаги и примесей. Это позволило предприятию снизить энергозатраты и сделать технологический процесс более управляемым. В целом, новая технология обеспечит надежность и эффективность работы агрегата аммиака.