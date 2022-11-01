При подготовке к отопсезону 2022-2023 в Краснокамске уложено 460 квадратных метров нового асфальта

Фото: «Т Плюс»

В Краснокамске по итогам ремонтной кампании при подготовке к отопительному сезону 2022-2023 энергетики Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» уложили 460 кв. метров нового асфальта. Благоустраивалась как проезжая, так и пешеходная части городских улиц. В итоге элементы улично-дорожной сети приведены в порядок после сезонных ремонтов и обязательных гидравлических испытаний теплосетей.

Также в местах ремонтов теплосетей Краснокамска восстановлено 270 кв. метров газонов. Это обеспечит высадку цветов и улучшит облик городского пространства. Кроме того, энергетиками установлено более 30 бортовых камней, наличие которых обязательно для обеспечения безопасного разделения потоков движения автомобилей и пешеходов.

«Наша задача, помимо летней подготовки теплосетевой инфраструктуры – восстановить облик городских улиц там, где проложены новые «тепловые артерии» или проведена профилактика после гидравлических испытаний теплопроводов. Это один из обязательных этапов подготовки к периоду осенне-зимнего максимума», – отметил начальник района тепловых сетей № 5 (г. Краснокамск) Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Гуляев.

В ходе подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок энергетики «Т Плюс» провели гидравлические испытания 124 км теплосетей Краснокамска. Благодаря этому своевременно выявлены и устранены дефекты на изношенных участках теплосетей. Также обновлено 0,5 км тепловой магистрали на Комсомольском проспекте. Новые трубы в современной ППУ-изоляции позволят повысить надежность обеспечения жителей теплом и горячей водой.