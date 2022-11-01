Пермячка с туберкулезом отсудила у больницы 300 тысяч рублей за некачественную медицинскую помощь

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Перми обратилась с иском к Пермской краевой клинической больнице о взыскании компенсации морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинской помощи. Об этом сообщили в Пермском краевом суде.

В декабре 2015 года пациентка экстренно поступила в больницу. Несмотря на наличие характерных симптомов, ее не осматривал врач-фтизиатр, а также не обследовали в необходимом объеме на наличие туберкулеза.

Через 3 месяца случай повторился, но и при повторной госпитализации женщине не был поставлен правильный диагноз. По ее мнению, последующая инвалидность стала причиной несвоевременного противотуберкулезного лечения. Пациентка потребовала с медучреждения 700 тысяч рублей.

После судебно-медицинской экспертизы подтвердился факт оказания медицинской помощи с нарушениями, однако это не стало причиной инвалидности. В результате пациентке удалось взыскать 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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