Мэр Перми Алексей Демкин лично проверяет ход строительства дома для расселения из аварийного жилья

Фото: Telegram-канал главы Перми Алексея Демкина

На прошлой неделе глава Перми Алексей Демкин лично проверил ход строительства муниципального дома в Индустриальном районе по улице Чайковского, 11 для расселения людей из аварийного жилья. На сегодняшний день выполнена забивка свай. Теперь начался монтаж каркаса первого этажа.

В 10-этажном доме будет 249 квартир, запроектированных специально под нужды расселения. На придомовой территории обустроят спортивную площадку и парковку. Завершить строительство намерены в 2023 году. При этом специалисты городского управления жилищных отношений уже начали предлагать квартиры в этом доме для расселения, а жители — давать на это согласия. Рядом со стройкой находится несколько аварийных домов, из которых будет удобно переехать в новый дом по соседству.

«Для себя обозначил строительство муниципальных домов в каждом районе как один из приоритетов в работе. Таким образом мы сохраним жизненный уклад людей, которые привыкли к своему району. После переезда дети продолжат ходить в свои школы и детские сады, а взрослым будет по-прежнему удобно добираться до работы», — отметил мэр города.

Помимо дома по улице Чайковского, заключены контракты на проектирование и строительство домов по улице Маяковского, 54 и 57. Еще один дом появится в Свердловском районе на улице Нейвинской. Параллельно ведется подбор земельных участков в Кировском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65