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НовостиОбщество1 ноября 2022 8:09

МВД отправит в зону СВО 750 сотрудников из Пермского края

Там они будут охранять порядок
Лела Минадзе

Фото: Олег ЗОЛОТО

В четыре новых региона России отправят сотни сотрудников МВД из Пермского края. До 14 ноября для отправки в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области подготовят 750 человек.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, от регионального главка МВД в зону СВО отправятся 100 человек, а из краевых отделов — 650. Уточняется, что поедут только мужчины.

Напомним, что частичная мобилизация в Перми закончилась. При этом военкоматы Пермского края продолжат принимать заявления от добровольце и тех, кто хочет служить по контракту.

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