Фото: МЧС по Пермскому краю.

Ранним утром 31 октября 2022 года в 05:40 поступило сообщение о пожаре в дощаном пристрое к ангару, расположенном на ул. Сухановской в Березниках.

«К тушению очага загорания на площади 93 квадратных метра приступили пожарно-спасательные подразделения в составе 26 человек и восьми единиц техники. Локализовать пожар удалось в 06:31, ликвидировать его последствия в 06:37», - рассказали в краевом МЧС.

По информации Следственного комитета РФ по Пермскому краю, после тушения пожара были обнаружены тела погибших: двоих мужчин и женщины. Все погибшие не имели определенного места жительства.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электроприборами. В настоящее устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации краевого ведомства за сутки, 31 октября 2022 года, на территории Прикамья произошло 10 пожаров: 3 пожара – в Перми; 2 пожара – в Чайковском округе; по 1 пожару – в Верещагинском, Нытвенском, Березниковском, Пермском и Сивинском округах.

«Основными причинами возникновения пожаров за сутки стало неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Один человек получил травму», - дополнили картину происшествий прошедшего дня в краевом МЧС.

Очагами загораний стали: многоквартирный дом - в Нытвенском округе; дачный дом - в Чайковском округе; автомобили - в Чайковском и Пермском округе; баня – в Сивинском округе; пристрой к кирпичному ангару - в Березниковском округе; гараж - в Верещагинском округе; кирпичное строение - в Свердловском районе Перми; неэксплуатируемые здания - в Свердловском и Индустриальном районах Перми.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 31 октября 2022 года на территории региона 152 профилактическая группа в составе 317 человек осуществили 1384 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2055 человек, распространили 1525 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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