Застройщик не смог оспорить штраф рублей за досрочное открытие МФЦ «iMALL Эспланада»

Фото: Лела Минадзе

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 31 октября оставил в силе штраф, назначенный ООО «Проспект Пермь» за досрочное открытие МФЦ «iMALL Эспланада» без разрешительных документов. Застройщику предстоит выплатить 250 тысяч рублей.

Еще 24 августа Арбитражный суд Пермского края обязал застройщика выплатить штраф. С иском о его привлечении к административной ответственности обратилась прокуратура Ленинского района. Оспорить данное решение застройщику не удалось.

Напомним, что об открытии МФЦ «iMALL Эспланада» было объявлено 12 февраля, хотя разрешение на ввод торгового центра в эксплуатацию появилось спустя четыре дня после.

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