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НовостиОбщество1 ноября 2022 6:17

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил проверить пермский клуб после «Бала Антихриста»

К нему с жалобами обратились активисты
Лела Минадзе
Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в прокуратуру Пермского края с просьбой проверить бар The Friends на экстремизм. Поводом для этого стал организованный там по случаю Хэллоуина «Бал Антихриста».

Изначально к депутату с жалобами обратились члены движения «Зов Народа». Об этом они сообщили в своих соцсетях. «Письмо от депутата направлено прокурору Пермского края для проведения проверки на нарушение Конституционного строя, экстремизм. В связи с восхвалением сатаны, который является противником Бога, указанного в Конституции Российской Федерации», — заявили активисты.

В самом баре обвинения считают необоснованными.

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