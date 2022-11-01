Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 5:29

Пермяки через суд заставили соседку сократить количество собак

Жителям мешал постоянный лай
Лела Минадзе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Перми, занимающаяся передержкой животных, организовала у себя на даче временный приют. На «6 сотках» она содержала более десяти собак и кошек. Последние соседям не мешали, однако дачники стали жаловаться на собак, которые лаяли днем и ночью.

Жалобы соседей не были услышаны. Тогда председатель СНТ «Лесная поляна» обратился в суд с требованием признать незаконным организацию приюта на дачном участке. Орджоникидзевский районный суд Перми требования удовлетворил и обязал женщину сократить число собак до двух.

По истечении срока для добровольного исполнения судебные приставы провели проверку. Женщина сократила количество животных, и исполнительное производство закончилось фактическим исполнением.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65