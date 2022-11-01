Фото: Хоккейный клуб «Молот».

В чемпионате ВХЛ «Молот» в Перми принимал московскую «Звезду». На этот матч подопечные Сергея Бердникова вышли в обновленном составе: стан пермской команды покинули три нападающих (Цыганов, Одиноков и Зюзякин), им на замену пришли два именитых игрока с местной пропиской.

Более полутора тысяч болельщиков ждали анонсированный ранее выход на лед в составе «Молота» тендем 30-летних братьев Владислава и Вячеслава Ушениных. В последний раз воспитанники пермского хоккея выходили на лед «УДС «Молота» в далеком сезоне 2013-2014 годов.

После этого пермяки выступали в клубах КХЛ – «Адмирале», «Амуре» и «Сибири». Этой весной они перешли в финский клуб ТПС. За восемь лет выступлений в клубах КХЛ братья на двоих успели наколотить в ворота соперников 143 шайбы.

В матче ВХЛ против «Звезды» Ушениных поставили в одну тройку нападения с Егором Маниным. Увы, их камбэк прошел без забитых шайб и результативных передач.

Под руководством главного тренера Сергея Бердникова «Молот» провел еще один победный матч. На этот раз пермяки обыграли «Звезду» со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). В составах команд отличились: «Молот» - Белохонов, Игошев, Ерохин (в численном большинстве); «Звезда» - Прохоров.

По словам главного тренера ХК «Молот» Сергея Бердникова, его команда одержала очень трудовую и нужную победу. Пермяки поднялись на 18-ю позицию в турнирной таблице и вплотную приблизились к зоне плей-офф.

Завтра, 2 ноября, «Молот» будет принимать на родном льду тульский АКМ (0+).

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