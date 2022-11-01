В Перми могут закрыть автобусный маршрут №78

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Перми может закрыться автобусный маршрут №78 «ПНИПУ – микрорайон Кислотные дачи». Об этом сообщает Business class со ссылкой на городской департамент транспорта.

Действующий контракт на обслуживание маршрута истекает 1 декабря. Отмечается, что маршрут не вошел ни в один из лотов при объявлении аукционов среди перевозчиков на право заключения пятилетних контрактов.

Автобус №78 временно решили заменить дополнительными рейсами автобусов № 77. Для этого на маршруте увеличат количество транспортных средств, чтобы уменьшить интервал движения. Кроме того, будут организованы дополнительные укороченные рейсы до микрорайона Кислотные дачи с заездом в микрорайон Чапаевский.

В департаменте транспорта уточнили, что после анализа пассажиропотока маршрут №78 могут выставить на торги, чтобы при необходимости сохранить его.

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