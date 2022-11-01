В Прикамье пенсионерку обвинили в убийстве сожителя дочери

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Кудымкарском муниципальном округе 65-летняя местная жительница подозревается в убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Инцидент произошел 28 октября. Обвиняемая находилась у себя дома и выпивала спиртное вместе с родственниками. В это время между ней и 30-летним сожителем ее дочери произошла ссора. В результате пенсионерка схватила нож и нанесла мужчине множественные удары в область шеи и спины.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Сейчас подозреваемая находится под стражей. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Следствие и сбор доказательств продолжаются.

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