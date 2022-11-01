Обанкротившийся завод Дзержинского перешел на круглосуточный режим работы

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Завод имени Дзержинского начал работать круглосуточно. Как сообщил изданию «Коммерсантъ-Прикамье» конкурсный управляющий предприятия Лев Шаляпин, набирается персонал в связи с ростом гособоронзаказа.

Сейчас количество сотрудников на заводе составляет 640 человек. Для сравнения, год назад их было около 560. Отмечается, что предприятие полностью законтрактовано на 2023 год и продолжается заключение контрактов на 2024.

Завод Дзержинского изготавливает радиовзрыватели и другие комплектующие для ракет, масляные сепараторы, используемые на судах военно-морского флота, а также гражданскую продукцию. В процедуре банкротства он находится с 2005 года.

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