Фото: Единая лига ВТБ.

Пермская «Парма» продолжает победное шествие в Единой лиге ВТБ. На этот раз в Красноярске пермяки вышли победителями в настоящем баскетбольном триллере против местного «Енисея» - 76:74 (17:17, 23:21, 17:18, 19:18).

Судьба матча решилась за несколько секунд до окончания основного времени матча. Защитник «Пармы» Брайон Аллен сначала сравнял счет в этом поединке точным трехочковым броском, а затем с финальной сиреной вколотил победные два очка.

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин после матча отметил, что его подопечные одержали эмоциональную победу.

«Нашей задачей было не дать «Енисею» создать преимущество в течении первых трех четвертей, контролировать снайперов и подбор. Если снайперов нам удавалось контролировать, то на подборах мы сегодня отдали очень много мячей – 16 подборов на нашем щите. Этот момент нам нужно улучшать. Но мы дотерпели, играли в умное нападение. Ребята проявили характер, боролись и до конца верили друг в друга», - говорит Евгений Пашутин.

Самыми точными в командах стали: «Енисей» - Уорнер (15 очков + 5 подборов + 5 передач), Коулмэн (14 + 6 подборов), Трушкин (12); «Парма-Пари»: Аллен (20), Антипов (17), Платунов (12).

В предстоящие выходные, 5 ноября, в Перми состоится мега-матч, в котором «Парма» будет принимать ЦСКА (0+). После победы в Красноярске пермяки поднялись на пятую позицию в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу.

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