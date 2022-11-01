Фото: Яндекс Пробки.
С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 1 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженных участках в Индустриальном районе: на ул. Столбовой до ш. Космонавтов.
Внимание! ДТП в правом ряду на ш. Космонавтов собирает пробку от ул. Голева до ул. Плеханова.
Плотное движение транспорта в этот час наблюдается:
на улицах Огородникова и Мостовой от ул. Ленинградской до ул. Фокинской
- на повороте с ш. Космонавтов на ул. Малкова
- на Стахановском кольце от ул. Стахановской к ул. Мира
- на ул. Стахановской от ул. Карпинского в районе Стахановского кольца
- при въезде на Комсомольскую пл. с ул. Героев Хасана
- на ш. Космонавтов при выезде с ул. Оверятской на ул. Промышленную
- на ул. Леонова от съезда с Западного обхода до ул. Промышленной
- на повороте с ул. Чкалова на ул. Куйбышева
- на ул. Якутской при подъезде к кольцу в Сосновом бору
Общественный транспорт города движется по расписанию.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
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