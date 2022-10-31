На трассе в Прикамье впервые появятся тоннели для диких животных

На трассе М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, которая пройдет в Пермском крае, появятся тоннели для миграции диких животных. Об этом сообщает Business class.

Ранее подобных искусственных сооружений на дорогах регион не делали. Теперь появятся девять переходов, которые позволят диким животным безопасно передвигаться. Сооружения замаскируют под естественный ландшафт местности. Для этого уложат растительный грунт с травой, а также высадят деревья и кустарники.

Есть два вида переходов для животных: экодуки в виде тоннеля или моста и зверопроходы, представляющие из себя тоннели в насыпи трассы либо проходы под путепроводом.

Напомним, что 94 километра трассы М-12 должны пройти по территории Пермского края. Полностью завершить ее строительство планируется в 2024 году.

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