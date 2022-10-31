Банда лжегазовиков обокрала пермских пенсионеров на 500 тысяч рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Четыре пермяка признаны виновными в совершении 18 краж с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

С марта по ноябрь прошлого года виновные, объединившись в преступную группу, крали деньги у пенсионеров. Всего было похищено более полумиллиона рублей.

Злоумышленники проникали в чужие дома под предлогами предоставления услуг по проверке газового оборудования, систем вентиляции, санитарной обработке помещений от инфекций или проведения профилактических работ оборудования по очистке воды. Пока один отвлекал, другие обыскивали квартиры и похищали сбережения.

Суд приговорил злоумышленников к наказаниям от 3 до 7 лет колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

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