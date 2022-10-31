В Прикамье возбудили уголовное дело после гибели трех бездомных при пожаре

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Березниках утром 31 октября сгорел нежилой дом по улице Сухановской. Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, после тушения были обнаружены тела. Погибли двое мужчин и женщина.

Жертвами пожара стали люди без определенного места жительства. Сейчас следователи вместе с сотрудниками отдела криминалистики проводят осмотр места происшествия.

Проводятся судебные экспертизы для установления причин пожара. По предварительным данным, к возгоранию привело неосторожное обращение с электроприборами.

Напомним, что площадь пожара составила 93 квадратных метра. С огнем боролись 26 пожарных.

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