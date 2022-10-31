Пермяка ударили ножом в коридоре общежития

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Перми возбудили уголовное дело после покушения на убийство местного жителя. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Инцидент произошел 29 октября в одном из общежитий Мотовилихинского района. Ночью 34-летний мужчина находился в гостях у родителей в состоянии алкогольного опьянения. Когда он вышел в коридор, между ним и 27-летним жильцом возник конфликт на бытовой почве. В результате последний схватил нож и ударил им оппонента.
Потерпевшего экстренно госпитализировали. Он остался жив, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о заключении 27-летнего подозреваемого под стражу. Сейчас следствие продолжается.
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