Территорию Пермской краевой больницы благоустроят в ноябре

Фото: правительство Пермского края

Работы по благоустройству территории Пермской краевой больницы намерены завершить до конца ноября. Об этом сообщили в краевом правительстве.

«Территория медучреждения занимает целый квартал в центре города. И если обновление оборудования, ремонт кабинетов и отделений здесь проводится регулярно, то внешнему облику долгое время не уделялось никакого внимания», — отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона в рамках рабочего выезда проверил ход благоустройства.

Как рассказал главный врач Пермской краевой больницы Анатолий Касатов, работы начались в конце июля и уже близятся к завершению. На сегодняшний момент уже заменены асфальт и бордюры на всей территории медучреждения. Сейчас подрядчик устанавливает новое ограждение в стиле исторического забора от 1933 года, а также занимается озеленением участка. Кроме того, будет заменено освещение и появятся новые скамейки и урны.

Территорию больницы благоустраивают в рамках нацпроекта «Качественное здравоохранение». На эти цели направят более 88 млн рублей из краевого бюджета.

Этой осенью начнется ремонт зданий больницы по улице Куйбышева, 43 и двух корпусов по улице Луначарского, 95. На их обновление в следующем году потратят свыше 62,8 млн рублей.

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