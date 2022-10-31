С 1 ноября минтарифов Пермского края возглавит первый зам министра ЖКХ

Мария Козлова возглавит краевое минтарифов с 1 ноября. Фото: mgkhb.permkrai.ru

В министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края грядут кадровые перестановки. С 1 ноября ведомство возглавит первый заместитель регионального министерства ЖКХ и благоустройства Мария Козлова. Исполнять ее обязанности на прежнем месте предстоит действующим заместителям, сообщили в пресс-службе краевого минЖКХ.

Напомним, сейчас минтарифов возглавляет вице-премьер краевого правительства Андрей Кокорев. Две должности пришлось совмещать в виду декретного отпуска и.о. главы краевого минтарифов Веры Ануфриевой.

Уточним, Мария Козлова работала в должности первого зама регионального министра ЖКХ с декабря 2021-го. До этого в течение 13 лет трудилась в отрасли ЖКХ, в том числе решала вопросы теплоэнергетики Прикамья.

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