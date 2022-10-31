ВТБ в Пермском крае нарастил розничный депозитный портфель на 12%

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

С января показатель вырос более, чем на 12%. Розничный кредитный портфель банка по результатам трех кварталов приблизился к отметке в 73 млрд рублей. Показатели по ипотеке и автокредитам по сравнению с началом года остаются стабильными, при этом более, чем на 15% в объеме вырос портфель кредитных карт.

«На фоне недавнего решения Банка России о сохранении текущего значения ключевой ставки мы ожидаем, в том числе, сезонного роста спроса на накопительные счета, которые позволяют держать средства «под рукой» для предновогодних трат. Кроме того, вкладчики захотят сохранить часть своих средств на будущее, поэтому также будут размещать их в срочные сберегательные продукты, воспользовавшись сезонными предложениями банков. При этом расширяется горизонт планирования клиентов - сегодня уже более четверти депозитов они открывают на срок от года и более», - сказал управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

«Розничный рынок кредитования развивается неоднородно. С последней декады сентября частные клиенты сократили спрос на кредитные продукты и «поставили на паузу» определенную часть сделок. Ситуация стабилизировалась во второй половине октября. В первую очередь мы видим это в сегменте кредитов наличными, где число заявок от клиентов и число выданных кредитов перешли в устойчивый рост», - отметил топ-менеджер ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)