«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает юридическим лицам о преимуществах личного кабинета на сайте компании

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Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о преимуществах личного кабинета для юридических лиц на сайте компании. Благодаря сервису клиенты имеют широкий спектр возможностей по обслуживанию в режиме онлайн, включая проведение оплаты услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, контроль переданных показаний и выгрузку бухгалтерской документации.

Функции, реализованные в онлайн-сервисе, позволяют полностью перевести обслуживание в удаленный режим:

— доступно отражение текущего состояния расчетов за услуги отопления и горячего водоснабжения на текущий момент;

— возможно проведение оплаты услуг— для перехода на страницу оплаты достаточно всего два клика;

— при необходимости можно выгрузить счет-фактуру и расчетную ведомость за любой из 12 предыдущих платежных периодов;

— есть возможность сверить переданные показания ИПУ ГВС.

Для регистрации можно просто перейти по ссылке и кликнуть по кнопке «Регистрация». Если у вас уже есть логин и пароль, то воспользуйтесь ими для входа в личный кабинет. Подробные видеоинструкции по использованию личного кабинета можно найти на официальном ютьюб-канале компании.

«Мы напоминаем представителям всех юридических лиц, которые осуществляют расчеты за услуги отопления и горячего водоснабжения в «ЭнергосбыТ Плюс», что личный кабинет — это удобный, оперативный и современный способ работы, который позволяет сэкономить ваши время и ресурсы», — подчеркивает руководитель Управления по биллингу и клиентскому сервису Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

Напоминаем, что новый личный кабинет на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае доступен для юридических лиц. Если вы физическое лицо, у вас есть возможность зарегистрировать личный кабинет на сайте вашего расчетно-кассового центра, адрес сайта которого указан в вашей квитанции.