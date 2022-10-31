Зимой 2022 года Коммунальный мост Перми украсит архитектурная подсветка

Фото: Telegram-канал главы Перми Алексея Демкина

Во второй половине декабря этого года включат архитектурную подсветку Коммунального моста. Как в своих соцсетях сообщил мэр Перми Алексей Демкин, подрядчик уже приступил к монтажу.

«Сейчас мост очень темный и сильно контрастирует с яркой обновленной набережной. У него богатая полувековая история, и он заслужил встретить 300-летие города в преображенном виде», — заявил глава Перми.

Средства на установку архитектурной подсветки на Коммунальном мосту выделены из краевого бюджета. Она будет проецироваться на опоры моста и пространство под арками. Также на опорах освещения установят иллюминацию с использованием светодиодных конструкций, что позволит создавать различные светодинамические сценарии в зависимости от контекста.

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