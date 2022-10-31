Фото: МЧС по Пермскому краю.

Ночью 30 октября 2022 года поступило сообщение о пожаре на ул. Торфяной в Перми. По сообщению МЧС Пермского края, очаг загорания произошел в деревянно-рубленной бане.

«До приезда первых подразделений два человека самостоятельно покинули строение. В тушении очага загорания принимали участие 18 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 49 квадратных метров. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются», - сообщили в МЧС по Пермскому краю.

По информации краевого ведомства за сутки, 30 октября 2022 года, на территории Прикамья произошло 11 пожаров: 5 пожаров – в Перми; по 1 пожару – в Верещагинском, Красновишерском, Добрянском, Соликамском, Оханском и Пермском округах.

«Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. На пожарах погибших нет, несколько человек получили травмы», - отметили в краевом МЧС.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 30 октября 2022 года на территории региона 144 профилактическая группа в составе 306 человек осуществили 1228 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 1821 человек, распространили 1330 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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