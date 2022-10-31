С 1 ноября в Пермском крае стартует осенний призыв на срочную военную службу

В Генштабе заявили, что срочников не будут отправлять на службу в новые регионы России Фото: Виталий ТИМКИВ

Указ о начале осеннего призыва на срочную военную службу подписал президент России Владимир Путин. В Пермском крае, как и по всей стране, он стартует завтра, 1 ноября. Напомним, призывную кампанию передвинули на месяц из-за частичной мобилизации. При этом солдаты-срочники, как ранее сообщил военный комиссар Пермского края Александр Коковин во время прямого эфира в паблике «Пермский край» (ВКонтакте), будут проходить воинскую службу непосредственно в воинских частях. Там они будут заниматься повседневной деятельностью, изучать военное дело и получать воинские специальности. Также было озвучено, что норма призыва граждан из Пермского края в осеннюю кампанию будет ниже.

Отправлять срочников для участия в СВО не будут. Данную информацию также подтвердил и начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский.

Уточним, всего осенью 2022 года планируется призвать на срочную службу 120 тысяч человек, что на 7,5 тысяч меньше, чем в прошлом году.

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