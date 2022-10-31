Пермский аэропорт перешел на зимнее расписание полетов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 30 октября аэропорт Большое Савино начал работать по зимнему расписанию. Полеты будут выполнять 14 авиакомпаний по 20 внутренним и 4 международным направлениям. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, зимнее расписание сохранится до 25 марта 2023 года.

В международной программе компании Turkish Airlines и Southwind Airlines продолжат летать в Анталью, а с 23 ноября к ним присоединится AZUR Air. До конца сезона Uzbekistan Airways сохраняют рейс в Наманган. Новыми направлениями станут Хургада и Шарм-Эль-Шейх авиакомпании Nordwind Airlines, а также Гоа — AZUR Air.

Отметим, что международные рейсы являются чартерными, поэтому точные даты вылетов необходимо уточнять у туроператоров.

Что касается перелетов внутри страны, то выполняться они будут в 20 городов. В зимнем расписании сохраняются все внутренние рейсы, которые осуществлялись в летний период.

Новым перевозчиком до Минеральных Вод станет «Аэрофлот» — в этом направлении он будет летать с 24 декабря по три раза в неделю. Также авиакомпания «Победа», базирующаяся в московском «Внуково», с ноября начнет обслуживать часть рейсов в аэропорту «Шереметьево».

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