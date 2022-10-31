Фото: ФК «Амкар Пермь».

В очередном матче футбольной Второй лиги «Амкар» в Перми победил «Челябинск» со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Евгений Тюкалов с 11-метровой отметки на 63-й минуте.

Пермяки могли забить и второй мяч, но на 95-й минуте еще один пенальти не реализовал Илья Захаров.

Главный тренер «Амкара» Рустем Хузин отметил, что его команда одержала трудовую победу, с поставленной задачей его подопечные справились.

Пермяки уже не проигрывают в пятом матче подряд группового турнира Второй лиги. Столь успешная игра позволила им закрепится на втором месте. Отрыв от третьей команды составляет уже четыре очка. Сейчас «Амкар» отстает от «Тюмени» всего на два очка.

В следующем матче команда из Перми проведет 6 ноября на чужом поле против «Оренбурга-2» (0+).

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