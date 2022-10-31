В Перми автомобиль инкассаторов окутали клубы белого дыма

Фото: скриншот видео из паблика ВК "ЧП ДТП Пермь!".

На улице Мира в Перми горожане могли наблюдать необычную картину: из припаркованного бронированного автомобиля инкассаторов вдруг пошли густые клубы белого дыма. В конце концов, броневичок почти скрылся в тумане.

Очевидцы выложили видео в соцсети. Посетители стали высказывать самые разные версии. Кто-то предположил: может быть, именно так горят деньги, которые перевозили инкассаторы?

- Причина гораздо прозаичнее, - объяснил наш автоэксперт Николай Шилов. – Это пошел вразнос дизельный двигатель автомобиля. Когда из-за износа начинаются проблемы с плунжерами насоса, движок начинает с характерным звуком работать на максимальных оборотах и быстро выходит из строя. Единственный способ попытаться его спасти – перекрыть каким-то образом доступ воздуха в топливную систему, чтобы заглушить мотор.