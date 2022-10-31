31 октября в Пермском крае в огне погибли три человека

Фото: МЧС Прикамья
В понедельник утром в Березниках случился пожар. Горел пристрой к ангару на улице Сухановской. О возгорании в МЧС России сообщили в 5.40. В 6.31 пожар был локализован, а в 6.37 ликвидирован.
Боролись с огнем, который бушевал на площади 93 м. кв., 26 пожарных. К сожалению, есть трое погибших.
Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
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