Во сколько пермякам обойдется новогодний «Щелкунчик»

Фото: Пермский театр оперы и балета

Москвичам, чтобы попасть 31 декабря на самый новогодний балет «Щелкунчик» в Большой театр, приходилось выстаивать многочасовые очереди или переплачивать перекупщикам. У пермяков пока еще есть возможность устроить себе новогоднюю сказку. Билеты на 31 декабря на «Щелкунчик» (6+) в Пермском театре оперы и балета продаются. Правда, они тоже весьма недешевы. На спектакль, который пройдет в 12 часов, они стоят от 4 до 12 тысяч рублей, а на 18 часов – от 6 до 16 тысяч.

Кроме кануна Нового года «Щелкунчик» можно будет посмотреть, начиная с 25 по 30 декабря. Но самые дешевые билеты – на балконы – на эти спектакли тоже уже раскуплены.

Скорее всего, состоятся спектакли и в новогодние каникулы, в январе, но пока продажа билетов не открыта.